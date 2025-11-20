KAÜ'den verilen bilgiye göre, 11'nci ASES Kongresi, 21-23 Kasım'da Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde yer alacak. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Kongre'de Üniversite'yi temsil edecek olan lisans öğrencilerini kabul etti.

Prof. Dr. Keçeci kabulde yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizin uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alması, üniversitemizin eğitim-öğretim vizyonunun en güçlü göstergelerindendir. Bilimsel üretime katkı sağlayan akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin tümünü tebrik ediyorum” dedi.

ASES, akademik ve profesyonel alanlarda bilgi paylaşımını teşvik etmek, bilimsel gelişmeleri desteklemek ve etkili iletişim araçlarıyla topluma katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunan bir kuruluştur.