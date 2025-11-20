Haravgi gazetesi, Rum Taş Ocakları Birliği ile Çin Agrega Birliği arasındaki anlaşmanın, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) himayesinde düzenlenen "Agrega Endüstrisinin Geleceği İçin Köprüler Kurmak - Kıbrıs ve Çin" adlı etkinlikte imzalandığını yazdı.

Gazete, Rum Taş Ocakları Birliği’nden yapılan açıklamasına dayandırdığı haberinde, anlaşmanın temel hedefleri arasında sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaların teşvik edilmesinin, rekabet gücü ile iş dünyasının dışa açılmasının güçlendirilmesinin, bilgi birikimi ile teknolojik ilerlemenin paylaşılmasının ve yeni iş olanakları ile yatırım fırsatlarının yaratılmasının bulunduğunu kaydetti.

Haberde, anlaşmanın agrega endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve Güney Kıbrıs’ın uluslararası sanayi ve iş dünyası haritasındaki varlığının güçlendirilmesine önemli katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.