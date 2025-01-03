Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen
Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. 1. Tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre 11-12 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. 1. Tur karşılaşmalarında kazanıp çeyrek finale çıkan takımlar 2025-2026 sezonunda U17 Elit Lig'de yer alacak.
Eşleşmeler şöyle;
1. TUR
Gönyeli SK - Doğukent SK
Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK
Tatlısu HOBSK - Küçük Kaymaklı TSK
Doğan Türk Birliği - Nurol Cons. Dörtyol SK
Mağusa Türk Gücü - Lapta TBSK
Çetinkaya TSK - Ozanköy SK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Baf Ülkü Yurdu
Binatlı YSK - 1461 İskele Trabzonspor
ÇEYREK FİNAL
Gönyeli SK / Doğukent SK galibi - Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK galibi
Tatlısu HOBSK / Küçük Kaymaklı TSK galibi - Doğan Türk Birliği / Nurol Cons. Dörtyol SK galibi
Mağusa Türk Gücü / Lapta TBSK galibi - Çetinkaya TSK / Ozanköy SK galibi
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK / Baf Ülkü Yurdu galibi - Binatlı YSK / 1461 İskele Trabzonspor galibi