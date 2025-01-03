Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen

Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. 1. Tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre 11-12 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. 1. Tur karşılaşmalarında kazanıp çeyrek finale çıkan takımlar 2025-2026 sezonunda U17 Elit Lig'de yer alacak.

Eşleşmeler şöyle;

1. TUR

Gönyeli SK - Doğukent SK

Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK

Tatlısu HOBSK - Küçük Kaymaklı TSK

Doğan Türk Birliği - Nurol Cons. Dörtyol SK

Mağusa Türk Gücü - Lapta TBSK

Kartal, Rize'de de anatlanamadı Kartal, Rize'de de anatlanamadı

Çetinkaya TSK - Ozanköy SK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK - Baf Ülkü Yurdu

Binatlı YSK - 1461 İskele Trabzonspor

ÇEYREK FİNAL

Gönyeli SK / Doğukent SK galibi - Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK galibi

Tatlısu HOBSK / Küçük Kaymaklı TSK galibi - Doğan Türk Birliği / Nurol Cons. Dörtyol SK galibi

Mağusa Türk Gücü / Lapta TBSK galibi - Çetinkaya TSK / Ozanköy SK galibi

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK / Baf Ülkü Yurdu galibi - Binatlı YSK / 1461 İskele Trabzonspor galibi