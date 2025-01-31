Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu 6 aylık cezasının ardından dün gece Potanın Nabzı’na konuk oldu. Nasıroğlu, Tonguç Kotak’ın sorularını yanıtladı.

Günlerdir gündemde olan antrenörlere seminer konusunda bir ay içinde Antrenör Gelişim Seminerini yapacaklarını ve Türkiye’nin önemli bir ismi getireceklerini belirterek bir yılı dolduran yönetimlerinin hem sponsorluk konusunda hem de 23 kulübe ulaşan yapı ve 124 takıma çıkan liglerde yer almalarının Basketbolun gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Nasıroğlu alt yapı karmalarının gelecek haftadan itibaren Türkiye Bölge Şampiyonasında mücadele edeceklerini belirtti.

Öte yandan Basketbol yaşantısını Türkiye’de Petkim’de sürdüren Mehmet Akif Öztürk de programa telefonla katılarak kendisine destek olan herkese teşekkür ederek hedefinin hem kendi takımında yükselmek hem de Türkiye A Milli takımda yer almak olduğunu söyledi.