Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2.tur programı belli oldu.
Program şöyle;
11 Ocak 2025, Cumartesi
11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı Tatlısu-K.Kaymaklı
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-NC Dörtyol
11.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Çetinkaya-Ozanköy
11.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Baf Ü.Yurdu
11.30 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası Binatlı-1461 İskele Trabzonspor
12 Ocak 2025, Pazar
11.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Doğukent
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Türk Ocağı-Göçmenköy
11.30 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Lapta