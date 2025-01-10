Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27 – 29 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Ali Tüfekçi (Düzkaya KOSK), Atakan Türüt (Lapta TBSK),Berkay İşkar (Doğukent SK), Erol Aksunlar (Cihangir GSK), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK), Mehmetcan Seyitler (Yenicami AK), Mete Adil Bulanık (Türk Ocağı Limasol SK), Mikail Sivri (Cihangir GSK), Mustafa Yaşar (Atoll Kozanköy KSK), Osman Şanverdi (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Savaş Güleç (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

2 Maç:Çınar Çınaroğlu (Lapta TBSK), Ege Uçar (Gönyeli SK), Tuğra Esendağ (Serveroğlu Geçitkale GSK)

3 Maç:Semih Taş (Nurol Cons. Dörtyol SK), Serkan Yağlıcali (Alsancak Yeşilova SK), Tuğra Kılıç (Esentepe KKSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Ahmet Tatlısulu (Doğan Türk Birliği), Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy), Osman Emiroğulları (Doğan Türk Birliği)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Alpay Yıldırımer (Küçük Kaymaklı TSK), Ceyhun Hızlıer (Atoll Kozanköy SK), Doruk Latif (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Emre Çam (Serveroğlu Geçitkale GSK), Eşref Mutal (Yenicami AK), Godwin Ime Joseph (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Hasan Ağaç (Binatlı YSK), Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği SK), Mehmet Ali Çimen (Vadili TÇBSK), Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke TSK), Oğulcan Şengül (Mesarya SK), Onur Gardiyanoğlu (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Serkan Tebelleşol (Maraş GSK)

KTFF Disiplin Kurulu kararları

1) 29.12.2024 tarihinde Asbuzu U16 Ligi 4. Grup’ta oynanan 1461 İskele Trabzonspor – Nurol Cons. Dörtyol SK karşılaşmasının bitimine müteakip meydana gelen olaylar sonrasında, hakemlerin stadyumdan ayrılıp şahsi araçlarına binmek üzereyken, önlerini kesip kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettikleri raporlardan tespit edilen Nurol Cons. Dörtyol SK yöneticisi Süleyman Özkoç’a DT 41 (1) ihlalinden dolayı DT 41 (1) (b) uyarınca 35 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir.