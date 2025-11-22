Geri dönüşüm temasıyla hazırlanan çalışmaların sergilendiği törene öğrenciler, veliler, akademisyenler ile birlikte Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyet Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi katıldı.

Yarışmanın birincisi Lefkoşa’daki Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Nil Deniz Seçgen, ikincisi Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Elif Eslem Yener, üçüncüsü ise İzmir Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Alime Nur Keleş oldu. Erbil Arkın Özel Ödülünü Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Emre Biricik kazandı. Instagram üzerinden yapılan oylamayla belirlenen Sosyal Medya Ödülü, bu yıl, Kazakistan’daki BTCS Creative School öğrencisi Zarina Bostekpaeva’nın oldu.

Törende dereceye giren öğrencilere ARUCAD’da tam burs, para ödülleri ve başarı belgeleri verildi. İlk üçe giren okulların resim atölyelerinin ihtiyaçlarına katkıda bulunuldu.

Törende konuşma yapan ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın şöyle dedi:

“Burada bugün gördüğüm şey, güçlü ve yaratıcı bir enerjinin sizlerle birlikte büyümeye devam ettiğidir. Gerek hocalarınızın, gerek idari kadromuzun, gerekse arkadaşlarınızın emekleriyle bu yarışma her yıl daha ileriye gidiyor. Altıncısını düzenliyoruz; umuyorum ki bunun yirmi altıncısını, otuz altıncısını da hep birlikte göreceğiz. Sizler mezun olduktan sonra da üretmeye devam edecek, belki dünyanın farklı yerlerinde başarılar kazanacaksınız ve biz de sizlerle gurur duyacağız.”

Törenin açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi şunları kaydetti:

“Üniversitemizin ilk yıllarından itibaren, tasarım yarışmalarının ARUCAD için önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Bu yarışmanın temelleri o günlerde atıldı ve bugün altıncısını düzenliyor olmak bizim için gurur verici. Bu yılın teması olan ‘Atıktan Sanata: Geri Dönüşümle Estetik’ oldukça anlamlı bir başlık. Geri dönüşüm, dünyanın her noktasında önemli bir konu; fakat bunu sanatla ve estetikle bir araya getirmek, gençlerin yaratıcılığını farklı bir boyuta taşıyor. Bu yıl yarışmaya toplam 106 öğrenci başvuruda bulundu. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz altı yarışmaya toplam 425 öğrencinin katıldığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve Kazakistan’dan öğrenciler dereceye girdi. Tüm ödül alan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”

Ödül takdiminin ardından katılımcılar sergilenen eserleri inceledi.