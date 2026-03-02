Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ile ifade özgürlüğüne yönelik tehditler karşısında iş birliğini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTGB Başkanı Efdal Keser ile beraberindeki heyet, Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Basın Evi’nde Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı Yorgos Frangos ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada, adanın her iki tarafında da ceza yasaları üzerinden basın, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik baskıların arttığı savunularak, Kıbrıs’taki basın örgütleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve hem ada genelinde hem de uluslararası platformlarda ortak mücadele yürütülmesi yönündeki iradenin teyit edildiği kaydedildi.

- Frangos

Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı Yorgos Frangos, ziyarette yaptığı konuşmada, iş birliğini hem sosyal hem de mesleki düzeyde geliştirmek istediklerini söyledi.

Frangos, sendikaya ait dinlenme tesislerinin Kıbrıslı Türk gazetecilere de açık olduğunu ifade etti.

- Keser

KTGB Başkanı Efdal Keser ise, yeniden başkanlığa seçilen Frangos’u kutladı, yeni yönetime başarılar dileyerek ev sahipliği için teşekkür etti.

Gazetecilerin Kıbrıs’ta barış inşası ve yakınlaşma sürecine katkı koyma sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Keser, ifade özgürlüğü ve çözüm mücadelesinde dayanışmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri de görüşlerini paylaşırken, ortak iletişim kanallarının oluşturulması ve iş birliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesi konusunda karşılıklı kararlılık ortaya konduğu belirtildi.