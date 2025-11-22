AB’nin “2030’a Kadar 3 Milyar Ağaç” girişimi odağında düzenlenen panelde, ağaçlandırma çalışmalarının Avrupa ve Kıbrıs bağlamındaki yansımaları ele alındı.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, konuşmacılar, AB Habitat Direktifi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ağaç dikme ve çevresel hedeflerin farklı uygulamalardaki yansımalarını değerlendirdi. Konuşmacılar Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik mevcut önlemler ile çeşitli uygulamaları ele aldılar. Etkinlikte ayrıca, AB’nin “2030’a Kadar 3 Milyar Ağaç” girişiminin hedefleri, hem yerel hem de Avrupa bağlamındaki önemi ile bugüne dek kaydedilen ilerlemeler irdelendi.

Panelde ağaçlandırma çalışmalarında ortaya çıkan kurumsal ve pratik zorluklar ele alınırken, AB üye ülkelerinden paylaşılan olumlu örnekler aracılığıyla yenilikçi uygulamalar ve ağaçlandırmayı düzenli ve sürdürülebilir bir faaliyet haline getirmeye yönelik fırsatlar aktarıldı.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Destek Birimi Bölüm Başkanı Michel Vedrenne’nin açılış konuşmasıyla başladı. Vedrenne, ağaçlandırmanın önemi, AB’nin “2030’a Kadar 3 Milyar Ağaç” dikilmesi hedefi ve bu girişimin Kıbrıs bağlamındaki yansımaları üzerinde durdu.

Panel oturumunda, EFI (Avrupa Orman Enstitüsü) araştırmacısı Jeanne-Lazya Roux, Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Özden ve Biyolog-Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot sunum yaptı.

Konuşmacılar, AB’nin ağaçlandırma hedeflerini politika ve uygulama boyutlarıyla çok yönlü bir çerçevede ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik soru-cevap bölümüyle sona erdi.