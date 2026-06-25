Temel Yeterlilik Testi (TYT) yerleştirme sınavına girmek için arkadaşına ait başvuru formuna kendi bilgilerini ve fotoğrafını yapıştırarak sahte evrak düzenlediği ve bu evrağı görevlilere verdiği iddia edilen isminin baş harfleri S.E.K., teminata bağlandı.

‘Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek' suçlarından tutuklanan S. E. K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 09:45 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren bir fakültede düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) yerleştirme sınavı esnasında zanlının TYT (Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteye giriş sınavı) sınav başvuru kaydını yapamadığından dolayı daha önce arkadaşının yapmış olduğu sınav başvuru formuna kendi bilgilerini ve fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahte belge düzenleyip görevlilere vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının suçunu kabul niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, daha önce mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alınan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.