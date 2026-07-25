ABD’de bir yerleşim bölgesindeki elektrik direğine tırmanan ayı, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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Direğin tepesindeki ayıyı fark eden vatandaşlar, durumu 911 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yaban hayatı koruma görevlileri ile güvenlik ekipleri sevk edildi.

Zarar görmeden kurtarıldı

Ekipler ilk olarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından başlatılan dikkatli operasyonla mahsur kalan ayı, elektrik direğinden güvenli şekilde indirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanın herhangi bir yara almadığı belirlendi. Ayı daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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