ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Quinn Brown, ikinci el mağazasından 3 dolara satın aldığı ceketin gerçek değerini öğrenince hayatının sürprizini yaşadı.

Yapılan incelemede ceketin, NBA efsanesi Wilt Chamberlain’in 1972 NBA Finalleri sırasında giydiği ısınma ceketi olduğu belirlendi.

Sotheby’s orijinalliğini doğruladı

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından incelenen ceketin orijinal olduğu doğrulandı.

Basketbol kariyerinde 72 NBA rekoruna imza atan Chamberlain, Los Angeles Lakers’ın şampiyonluğa ulaştığı 1972 NBA Finalleri’nde en değerli oyuncu seçilmişti.

Tarihi ceket için düzenlenen açık artırmada 45’ten fazla teklif verildi.

Son 30 saniyede fiyatı katlandı

Açık artırmanın bitmesine 30 saniye kala 70 bin dolar seviyesinde bulunan fiyat, son anda verilen tekliflerle 90 bin dolara, yaklaşık 4 milyon 251 bin liraya yükseldi.

Ceketi 3 dolara satın alan Brown, kazandığı paranın bir bölümünü seyahat etmek için kullanacağını, kalanını ise yatırıma yönlendireceğini söyledi.

