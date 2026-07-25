Singapur yönetimi, kentteki beton yüzeyleri azaltmak ve sıcaklık etkisini düşürmek amacıyla çatı bahçeleri ile dikey yeşil alanların yaygınlaştırılmasını teşvik ediyor.

“Skyrise Greenery Incentive Scheme” (SGIS) kapsamında mevcut binalara yeşil çatı veya dikey bahçe yaptıran mülk sahiplerine kurulum maliyetinin yüzde 50’sine kadar destek veriliyor.

Metrekare başına 500 dolara kadar destek

Program; ticari, endüstriyel ve kurumsal yapıların yanı sıra çok katlı konut binalarını da kapsıyor. Çatı bahçeleri için metrekare başına 200, dikey bahçeler için ise 500 Singapur dolarına kadar geri ödeme yapılabiliyor.

Destek, projenin tamamlanmasının ardından hak sahiplerine ödeniyor.

En az beş yıl korunması gerekiyor

Başvurular; projenin iklim direncine, çevreye sağlayacağı katkıya ve bakım planına göre değerlendiriliyor. Destek alan yeşil alanların en az beş yıl boyunca korunması ve düzenli bakımının yapılması şart koşuluyor.

Koşullara uyulmaması halinde verilen desteğin geri alınabileceği belirtiliyor.

200’den fazla bina yeşillendirildi

Yetkililere göre program sayesinde bugüne kadar 200’den fazla binada çatı bahçesi veya dikey yeşil alan oluşturuldu.

Desteklenen projeler arasında sebze yetiştirilen topluluk bahçeleri, dinlenme alanları, terapi bahçeleri ve tamamen bitkilerle kaplanan bina cepheleri de bulunuyor.

Singapur yönetimi, “Şehir İçinde Doğa” vizyonuyla yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerde yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyor. Yeşil çatılar, şehir sıcaklığını düşürmenin yanı sıra yağmur suyunun yönetimine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor.