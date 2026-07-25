Avrupa’nın en gözde tatil rotalarından Portekiz, plajlardaki yoğunluğu kontrol altına almak ve çevreyi korumak amacıyla kuralları sıkılaştırdı.

Portekiz Ulusal Denizcilik Otoritesi tarafından yayımlanan düzenlemeler, ülke genelindeki plajların yanı sıra Madeira Adası’nda da uygulanacak.

Plaj keyfine sıkı kurallar

Yeni kurallara göre plajlarda kişisel ses sistemleri ve hoparlörlerin kullanılması yasaklandı. Özel olarak ayrılan alanlar dışında futbol ve tenis oynamak, çadır kurmak, ateş yakmak ve mangal yapmak da yasak kapsamına alındı.

Rüzgâr sörfü, uçurtma sörfü ve diğer sörf faaliyetleri yalnızca belirlenen kulvarlarda yapılabilecek. Jet ski ve motorlu su araçlarının yüzme alanlarına girmesine izin verilmeyecek. Balıkçılık ise yüzme sezonunun sona ermesinin ardından yapılabilecek.

Cezalar 4 bin euroya ulaşıyor

Kuralları ihlal edenlere uygulanacak cezalar şöyle:

Hoparlör kullanmak veya yüksek sesle müzik çalmak: 200–4 bin euro

İzinsiz kamp yapmak veya futbol oynamak: 30–100 euro

Sörf sırasında yüzme alanını ihlal etmek: 55–550 euro

Düzenlemeler yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de kapsayacak.

