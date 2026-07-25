Hollanda’nın Amsterdam kentindeki WoZoCo konut projesinde, ana binaya sığmayan 13 daire dış cepheden uzanan konsol yapılar şeklinde inşa edildi.

MVRDV tarafından tasarlanan projeyle çevredeki yeşil ve kamusal alanlara dokunulmadan 100 konutluk hedefe ulaşıldı.

13 daire için sıra dışı çözüm

55 yaş üzerindeki kişiler için tasarlanan projede, komşu binaların güneş ışığını kesmemek ve daireleri küçültmemek amacıyla ana gövdeye yalnızca 87 konut yerleştirilebildi.

Mimarlar, kalan 13 daireyi binanın kuzey cephesinden dışarı uzanan dev kutular halinde tasarladı. Böylece zemindeki açık alanlar korunurken hedeflenen konut sayısına ulaşıldı.

Havada duran daireler nasıl taşınıyor?

Dış cepheden metrelerce taşan daireler, ana binanın taşıyıcı sistemine bağlanan güçlü kirişlerle desteklendi. Askı dairelerin ağırlığını yapıya aktaran duvarlar, standart duvarlardan 8 santimetre daha kalın inşa edildi.

Bu sistem aynı zamanda daireler arasındaki ses geçişinin azaltılmasına da katkı sağladı.

Askı dairelerin kuzey cephesine yerleştirilmesi ve doğu-batı yönünde konumlandırılmasıyla çevredeki binaların doğal ışık alması korundu. Proje, sınırlı alanda mimari ve mühendisliğin nasıl sıra dışı bir çözüm üretebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.