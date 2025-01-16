Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum “Kayıplar ve Mahsurlar İnsani Konular Komiseri” Anna Aristotelus’un, BM Barış Gücü (UNFICYP) Yüksek Danışmanı Aderemi Adekoya’yla, KKTC’de yaşayan ve yeniden KKTC’ye yerleşen Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarına ilişkin konuları içeren bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdılar.

Habere göre, Aristotelus’un ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin, KKTC’de yaşayan ve yeniden KKTC’ye yerleşen Kıbrıslı Rumların günlük hayatlarına dair insani konuların ele alındığı düzenli görüşmelerden biri olduğu ifade edildi.