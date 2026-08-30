Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 60 kg ile Beyarmudu’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyarmudu’nu metrekareye 45 kg ile Güzelyurt, 36 kg ile de Akdoğan ile Akıncılar takip etti.

Kırıkkale, Zümrütköy ve Gaziveren’de metrekareye 34 kg yağış kaydedilirken Gemikonağı’na metrekareye 26 kg yağış düştü.

Bostancı metrekareye 25, Çayönü 23, Kalkanlı ile Mağusa 22, Devlet Üretme Çiftliği ise 21 kg yağış aldı.

Yağmur yağan diğer yerlerde de 2 ile 19 kg arasında yağış ölçüldü.