2024 Billie Jean King Cup Junior Gainbridge Finalleri ve 2024 Davis Cup Junior Finalleri Antalya Megasaray Tenis Akademi’de bugün başladı, organizasyon 17 Kasım’a kadar devam edecek. 16 ülkeden 32 takımın 16 yaş kategorisinde dünyanın en iyisi olabilmek için yarıştığı organizasyona milli takımlarımız Türkiye’nin ev sahipliği dolayısıyla wild card ile katılıyor. Kaptanlığını Umut Gerçek Alptekin’in yaptığı Davis Cup Junior Türkiye Milli Takımını Kaan Işık Koşaner, Aren Baybars ve Doruk Çalıkoğlu temsil ediyor. Aren Baybars açılışta Türkiye yaftasını taşıdı. Davis Cup Junior Junior Türkiye Milli Takımının grubunda Japonya, Romanya ve Meksika yer alıyor.

Türkiye; 2021 ve 2022 yıllarının ardından bu prestijli organizasyona bu sene üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Gençler tenisinin dünya kupası olan organizasyonda daha önce ülkelerinin takımlarını temsil ederek şampiyonluk yaşayan tenisçiler arasında Rafael Nadal, Ashleigh Barty, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Marketa Vondrousova ve Coco Gauff gibi yıldız isimler bulunuyor ve bu da etkinliğin oyuncu gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Davis Cup Junior Finalleri Gruplar: A Grubu: ABD, Portekiz, Polonya, Mısır B Grubu: Fransa, Kazakistan, Güney Afrika, Hong Kong C Grubu: Japonya, Romanya, Türkiye, Meksika D Grubu: Almanya, Brezilya, Paraguay, Çin Taipe.