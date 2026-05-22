Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni Girne Hastanesi projesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, hastanenin inşaatının tamamlandığını ve tıbbi cihazlarla mefruşat teslimatının başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dinçyürek, yeni Girne Hastanesi’ne giderek, incelemelerde bulundu.

Dinçyürek, uzun süren çalışmalar ve yoğun iş birlikleri sonucunda, önemli bir sürecin tamamlandığını belirterek, adaya ulaşan ağır cihazların ilk bölümünün teslim alındığını ve bayram sonrası montaj işlemlerinin başlayacağını söyledi.

Teslimatların haziran ayı boyunca devam edeceğini kaydeden Dinçyürek, tüm montajların tamamlanmasının ardından hastanenin en erken zamanda hizmete açılacağını belirtti.



Bakan Dinçyürek, cihazların temin edilmesinde Türkiye’nin büyük katkısı olduğunu aktararak, “Cihazların kazanılmasında ana vatan Türkiye'nin çok büyük destekleri vardır. Bizlere bu cihazları ülkemizin insanına, sağlığına hizmet vermesi açısından hibe eden ana vatan Türkiye'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.” ifadelerini kullandı.



Yeni Girne Hastanesi projesinin, Başbakan Ünal Üstel’in iradesiyle yarım kalan bir projeden geliştirilerek, daha kapsamlı bir sağlık yatırımına dönüştürüldüğünü kaydeden Dinçyürek, hastanenin daha geniş kesimlere ve daha üst düzey sağlık hizmeti sunacak şekilde planlandığını belirtti.



Sağlık Bakanı Dinçyürek, projeye katkı koyan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni Girne Hastanesi’nin ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.