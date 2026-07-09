Süper Lig kulüplerinden Küçük Kaymaklı'nın olağanüstü genel kurulu bu akşam gerçekleştirildi. Münür Özler'in başkanlığı bırakma kararı sonrasında olağan genel kurulda tek başkan adayı Hasan Efe oldu. Hasan Efe üyelerin onayıyla el birliğiyle yeşil siyahlıların yeni kulüp başkanı oldu.
Genel kurulun ardında yönetimde görev dağılımları da yapıldı.
Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle:
Başkan: Hasan EFE
Mali işler Sorumlusu: Osman Taşkent
Mali İşler Sorumlu yardımcı: Bendeniz Aygün
Futbol Şube Sorumlusu: Ali Duvarcı
Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı: Özer Hafız – Hasan Demirsu
Kadın Kolları ve Saha Sorumlusu: Hale Kırman – Hatice Paytoncu
Sosyal Medya, Basın ve Reklam: Bertuğ Topal
Kültürel İşler Sorumlusu: Erol Kanlıada
Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar
Altyapı Sorumlusu: Mert Atakan, Halil Özler
Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Kazım Doğramacı, Hüseyin Aytaç
Genel Sekreter: Kemal Çakır
Tesisler Sorumlusu: Özgür İnönü, Ercan Arıklı
FAAL ÜYELER
1. Yasin Babahan
2. Hasan Günsoy
3. Özgür Mürvetten
4. Ahmet Akgün
5. Faik Fellahoğlu
6. Serhat Batılı