Süper Lig kulüplerinden Küçük Kaymaklı'nın olağanüstü genel kurulu bu akşam gerçekleştirildi. Münür Özler'in başkanlığı bırakma kararı sonrasında olağan genel kurulda tek başkan adayı Hasan Efe oldu. Hasan Efe üyelerin onayıyla el birliğiyle yeşil siyahlıların yeni kulüp başkanı oldu.

Genel kurulun ardında yönetimde görev dağılımları da yapıldı.

Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle:

Başkan: Hasan EFE

Mali işler Sorumlusu: Osman Taşkent

Mali İşler Sorumlu yardımcı: Bendeniz Aygün

Futbol Şube Sorumlusu: Ali Duvarcı

Futbol Şube Sorumlu Yardımcısı: Özer Hafız – Hasan Demirsu

Kadın Kolları ve Saha Sorumlusu: Hale Kırman – Hatice Paytoncu

Sosyal Medya, Basın ve Reklam: Bertuğ Topal

Kültürel İşler Sorumlusu: Erol Kanlıada

Lokal Sorumlusu: Raif Gürkanlar

Altyapı Sorumlusu: Mert Atakan, Halil Özler

Altyapı Sorumlu Yardımcısı: Kazım Doğramacı, Hüseyin Aytaç

Genel Sekreter: Kemal Çakır

Tesisler Sorumlusu: Özgür İnönü, Ercan Arıklı

FAAL ÜYELER

1. Yasin Babahan

2. Hasan Günsoy

3. Özgür Mürvetten

4. Ahmet Akgün

5. Faik Fellahoğlu

6. Serhat Batılı