Lefkoşa'da oturma izni çıkarmak maksadıyla sahte resmi belge düzenleyerek tedavüle sürme olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı, bir kişi aranıyor.

Ortaköy’de bazı kişilere oturma izni çıkarılabilmesi amacıyla sahte kira sözleşmesi düzenlenip ilgili daireye onaylatılmasıyla ilgili soruşturmada, daha önce tutuklanan Yasin Ergün, Benal Çağlıyan ve Zamira Hamudova’ya ek olarak aranan Gulalek Maksudova ile bu şahısla bağlantısı olduğu belirlenen Nuriddin Haknazarov tutuklandı, Gulbahar Achilova ise aranıyor.

Lefkoşa'da meydana gelen "sahte resmi belge düzenleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürmek" suçlarından tutuklanan Gulalek Maksudova ve Nuriddin Haknazarov dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yılmaz Sevdalı olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa'da sakin Y.G.’nin B.Ç.’nin aracılığıyla Girne’de sakin Türkmenistanlı üç kişinin oturma izni almaları için kiracısı olmadığı halde kirası gibi göstererek, Ortaköy adresindeki ikametgahını kiralamış gibi gösterdiğini söyledi. Polis, hazırlanan sahte kira sözleşmesinin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesinde tedavüle sürüldüğünü belirtti.

Polis, mesele kapsamında tespit edilen Gulalek Maksudova’nın 27 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu, gönüllü ifadesinde kendisinin çalışma izinli olduğunu ve eşi Nuriddin Haknazarova’nın KKTC'ye gelip oturma izni alabilmesi için bilmeden böyle bir şey yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların tutuklandığını, Nuriddin Haknazarova’nın sahtelenen sözleşme ile Ortaköy adresindeki ikametgahta ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi ile oturma izni aldığının öğrenildiğini kaydetti. Polis, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 4 zanlının teminata bağlandığını hatırlattı. Polis, zanlıların 5 yaşlarında bir çocukları olduğunu, ülkede yasal statüleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.