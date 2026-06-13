Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde önceki gece yarısı şüpheli hareketleri ile dikkat çeken N.P., isimli kadın, devriye gezen Girne CÖŞ polisinin yakın takibi sonucu uyuşturucu satarken yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 16 gram Methamfetamin ile suç üstü yakalanan isminin baş harfleri N.P., ve uyuşturucu satın alan isminin baş harfleri O.O.Ç., suç üstü yakalandı. Zanlılar ‘Uyuşturucu alma verme tasarruf’ ve ‘Suç gelirlerini aklama’ suçlarından dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

SOKAK SOKAK ZEHİR SATIYOR

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, zanlıların önceki gece yarısı 01.30 raddelerinde Girne CÖŞ ekipleri tarafından yakalandıklarını söyledi.

Zanlı N.P.’nin tasarrufunda 16 gram Methamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin TL nakit para, zanlı O:O.Ç.’nin tasarrufunda 2 gram methamfetamin bulunduğunu kaydeden polis, her iki zanlının evlerinde arama yapıldığını ifade etti.

Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini, N.P.’nin uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiği yönünde araştırma yapıldığını kaydeden polis, 7 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.