Lefkoşa'da 10 Kasım 2025 ile 9 Mart 2026 tarihleri arasında, 40 yaşındaki Yasin Ergün, kendisine ait olan Ortaköy’deki bir daireyi 42 yaşındaki Benal Çağlıyan ve 49 yaşındaki Mayya Metmuradova’nın aracılığı ile 46 yaşındaki Gulbahar Achilova, 29 yaşındaki Gulalek Maksudova ve 38 yaşındaki Zamira Hamudova’ya oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde sahte kira sözleşmesi düzenledi. Zanlılar, söz konusu sahte belgeyi ilgili daireye ibraz edip onaylatarak tedavüle sürdü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Yasin Ergün, Benal Çağlıyan ve Mayya Metmuradova, 26 Mart’ta mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Meselede zanlı olarak aranan Zamira Hamudova ise önceki gün Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı esnada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında Gulbahar Achilova ve Gulalek Maksudova ise aranıyor.

Zanlı Zamira Hamudova dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar, huzurda bulunan zanlı Zamira Hamudova’nın 10 Kasım 2025 – 23 Mart 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Yasin Ergün kendisine ait olan Ortaköy adresindeki ikametgahı Lefkoşa'da sakinler Benal Çağlıyan ve Mayya Metmuradova'nın aracılığı ile Girne'de sakinler Gulbahar Achilova, Gulalek Maksudova ve Zamira Hamudova'ya oturma izni alabilmek amacıyla kiracısı olmadığı halde kira sözleşmesi yaparak Sahte Belge Düzenlemelerinin ardından Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine verip pullatarak Sahtelenmiş Resmi Belgeyi Tedavüle sürülmesini sağladığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine 26 Mart 2026 tarihinde zanlılar Yasin Ergün, Benal Çağlıyan, Mayya Metmuradova’nın tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldığını ve söz konusu suçlardan teminata bağlandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranana şahıs ilan edilen zanlı Zamira Hamudova’nın Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

2022-2025 yılları arasında, yurtdışında yaşayan 69 yaşındaki isminin baş harfleri N.G.A., vefat eden eşi adına kayıtlı Girne’deki bir daireyi kiralaması için 41 yaşındaki isminin baş harfleri C.K’ye direktif vererek, eşi adına sahte kira sözleşmesi hazırlatıp imzalamasını sağladı. Ardından konu kira sözleşmesini ilgili daireye ibraz edip onaylatarak tedavüle sürdü. Zanlılar, sahtekarlıkla kayıt temin ettikten sonra belirtilen yıllar arasında konu daireyi dört farklı şahsa kiralayarak toplam 351 bin TL ve 7 bin STG parayı sahtekarlıkla temin etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında C.K. tutuklanırken, N.G.A. ise aranıyor.