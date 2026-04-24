Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 25 yaşındaki Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa’nın üzerinde arama yapıldı. Aramada şahsın tasarrufunda yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında Adelasa’nın Taşkınköy’de 21 yaşındaki

Excellent Chızorom Anthony Okoro ile birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 mermi çekirdeği ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki öğütücü bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrollerinde her iki zanlının da ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edildi.

“Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan zanlılar Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa ve Excellent Chızorom Anthony Okoro dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde polis tarafından Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa’nın yapılan üst aramasında giydiği eşofmanın ön cebinde naylona sarılı yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilip suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, Adelasa’nın kalmakta olduğu Taşkınköy adresindeki ikametgahında 22:20 - 23:00 saatleri arasında yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinin üstünde foil kağıdına sarılı olarak yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilip yine yatak odasındaki dolap çekmecesi içerisinde 1 adet mermi çekirdeği ve aynı yatak odasındaki televizyon ünitesi üzerinde mavi renk eğitim tipi savunma sınıfı el bombası, yine aynı yatak odası içerisinde yatak üzerinde yeşil renk içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü tespit edildiğini bildirdi.

Polis akabinde aynı adreste kalmakta olan zanlı Excellent Chızorom Anthony Okoro’nun yatak odası içerisindeki komodin üzerinde “GİZEH” yazılı içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis zanlıların ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı Adelasa’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gün, Okoro’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi