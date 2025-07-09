Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, şans eseri yaralanma olmadan atlatıldı.

19 yaşındaki Mehmet Efe Özcömert’in yönetimindeki RG 387 plakalı araç, saat 09.30 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Türkeli Kavşağı’na geldiğinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulup takla atarak yol ortasında tavanı üzerinde durdu.

Kazayı mucizevi şekilde yara almadan atlatan sürücü olay yerinde ayakta kaldı.

Öte yandan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, dün sabah saatlerinde oğlu Efe'nin yaşadığı kaza sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Efe Paşa’nın geçirdiği kazada herhangi bir sağlık sorunu olmaması herkese derin bir nefes aldırdı.

Rabia Özcömert paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sabah oğlum Efe’nin tekerinin patlaması sonucu kaza atlattı.

Çok şükür burnu bile kanamadan atlattık.

Arayanlar oluyor, korkulacak bir durum yok.

Mala gelsin, cana gelmesin."

Kazanın ardından desteklerini esirgemeyen Alfa Sigorta’dan Kaan Koday ve

Kemal Topçuoğlu’na da özel olarak teşekkür eden Özcömert, ayrıca olay anında oğluna göz kulak olan Kamtek personeline (RB 694 plakalı araç) minnettar olduklarını belirtti.