18 Mayıs 2026 tarihinde İskele’de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.I.(E-25) ve A.C.(E-32)’nin kullanımlarındaki araçta ve kalmakta oldukları ikametgahlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında yaklaşık (5) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile gümrüğe beyan edilmemiş toplam (301) adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.