17 Mayıs 2026 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda meydana gelen “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek ve KKTC Topraklarından İzinsiz Ayrılmak” suçları ile ilgili tutuklanan Ö.C.D.(E-25), Ç.M.K.(E-25), L.T.(K-22), A.G.(K-23) ve M.S.(E-23)’nin olay sırasında bulundukları araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık (0,5) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.