18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Girne’de Ahmet Aksu Sokak’ta, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen B.W.(E-22)’nin üzerinde ve kullanımındaki aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık (7) gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 12.005 TL, 10 ABD Doları, 20 Stg ve 50 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.