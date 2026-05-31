Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA "KADIKÖY"DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.