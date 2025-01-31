Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Mohammed Ekhtar mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru zanlının "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek, Gizlice Giriş Ve Yetkili Makamdan İzin Almaksızın KKTC'ye Giriş Yapmak" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 27.01.2025 tarihinde saat 23:41'de Lefkoşa da Metehan sınır kapısında Güney Kıbrıs’ta sakin 42 yaşındaki Suriye uyruklu Mohamad Ekhtzr'ın yönetiminde bulunan MZT 599 plakalı araç ile Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye giriş yaptığı esnada yanında yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki isminin baş harfleri

M. R.'yi işlem yaptırmadan KKTC'ye giriş yapmasını sağlayarak Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının 28 Ocak 2025 tarihinde KKTC Havalimanından çıkış yaparken tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, diğer zanlının ise aradığını kaydetti.

Polis, aynı tarihte tercüman eşliğinde zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında 4 yıl önce kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını orada kasap olarak çalıştığını 27.01.2025 tarihinde Güney Kıbrıs’tan KKTC geçerken arabanın bagajında gizlice geçtiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının Suriye vatandaşı olduğundan vizesiz KKTC'ye giriş yapması mümkün olmadığını söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.