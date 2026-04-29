Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Kıbrıs ile ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Güney'de yayımlanan Filelefteros gazetesinde yer alan habere göre, Dimitriyu, Macron’un açıklamalarının, "Rum Yönetimi’nin güvenliğinin Avrupa açısından öncelik teşkil ettiğini gösterdiğini" savundu.

Dimitriyu açıklamasında, Fransa ile haziran ayında imzalanacak olan SOFA anlaşması ve AB’nin karşılıklı savunma maddesinin aktif hale getirilmesi konusundaki tartışmanın güçlenmesiyle bağlantılı olarak, daha güçlü bir güvenlik çerçevesi oluşturulduğunu belirtti.

Dimitriyu, bu gelişmelerin tesadüf olmadığını ve DİSİ partisinin kurucusu Glafkos Kliridis tarafından ortaya konulan stratejilerin devamını teşkil ettiğini de dile getirdi.

Bu gelişmelerde, Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa ve batı yapılarına entegre olmasının etkili olduğunu söyleyen Dimitriyu, bu noktanın güçlü stratejik ittifaklar aracılığıyla sağlandığını kaydetti.

DİSİ'nin bu politikanın savunucusu olduğunu ve olmaya devam ettiğini de dile getiren Dimitriyu, bu politikanın Güney Kıbrıs’ın jeostratejik rolünü güçlendirdiği gibi, ülkenin uluslararası konumunu da yükselttiğini öne sürdü.

İstikrarsız bir jeopolitik çevrede, Güney Kıbrıs’ın "kendini kandırarak ve yalnız yol alamayacağını" söyleyen Dimitriyu, Güney Kıbrıs’ın ittifaklara, güvenirliğe ve kurumsal güce yatırım yapmakla yükümlü olduğunu belirtti.