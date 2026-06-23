Atatürk Öğretmen Akademisi önündeki eylemde AÖA öğrencileri adına konuşan Özbil Kiremitcioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından gündeme gelen yeni düzenlemeyle, belirli bir süre geçici öğretmenlik yapmış, lisansını başka üniversitede tamamlamış kişilerin, AÖA tarafından yapılacak yeterlilik sınavını geçmeleri halinde akademide eğitim almalarının öngörüldüğünü ifade etti.

“Şu an akademide okuyan öğrenciler olarak bu yeni giriş modelini doğru bulmuyoruz.” diyen Kiremitcioğlu, geçici öğretmenlik yapan kişilerin bu sürece geçici statüde dahil olduklarını kaydederek, bu nedenle akademiye sonradan oluşturulacak özel bir giriş yolu açılmasına karşı olduklarını belirtti.

Kiremitcioğlu, AÖA’nın niteliğinin, öğrencinin haklarının ve mevcut giriş sınavının korunmasını talep etti.