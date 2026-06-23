Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla AÖA önünde eylem ve ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikalar, hükümetin söz konusu yasa tasarısını alt komiteden geçirerek Meclis’e sevk etmesine karşı tepkilerini sembolik bir eylemle ortaya koydu. Basın açıklaması sırasında UB-DP-YDP hükümetine yönelik eleştiriler kapsamında alana temsili olarak bir çamaşır makinesi getirildi.

Eğitimde örgütlü üç sendika, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı siyasi, eylemsel ve hukuki olarak mücadelelerini ileri taşıyacaklarını açıkladı. Sendikalar, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde söz konusu yasa değişikliğinin yine dava edileceğini kaydetti.

Sendikalar, söz konusu yasal düzenlemeye tepki olarak eyleme çamaşır makinesi de getirdi.

Eylemde ilk sözü KTÖS Başkanı Mustafa Baybora aldı. Ülkede siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda ciddi bir çürüme ile karşı karşıya olunduğunu savunan Baybora, rüşvet, ihale yolsuzlukları ve sahte diploma olaylarına dikkat çekti.

Sahte diploma konusunda AÖA’nın aracı olarak kullanılmak istendiğini ileri süren Baybora, “Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasi, eylemsel ve hukuki olarak mücadelemizi ileri taşıyacağız. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan bu anlayışa da gereken cevabı vereceğiz.” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın etrafından dolanılmaya çalışıldığını savunarak, “Burada olma nedenimiz minareyi çaldırmamak, kılıfına uydurmamak.” dedi.

Alelacele bir yasa tasarısı hazırlandığını ileri süren Maviş, demokratik tartışma alanı yaratılmadığını ve söz konusu düzenlemenin Meclis’in alt komitesine ivedilikle sevk edildiğini kaydetti. “ ‘Ben yaparım olur zihniyeti’ son beş yıldır bu ülkeye yapabileceği kadar kötülük yapmıştır.” diyen Maviş, bu mantıkla yazılan yasa değişikliklerinin mahkemeden döndüğünü söyledi.

1937’den beri ülkeye planlı, ilkeli ve onurlu bir şekilde öğretmen yetiştiren AÖA’nın buna alet edilmek istenildiğini savunan Maviş, AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burgul ve akademide hukuk işlerini yürüten Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan’ın da söz konusu yasa tasarısının yazılmasında “başrol oynadığını” ileri sürdü.

Maviş konuşmasına, eyleme getirdikleri çamaşır makinesi önünde devam etti. Karşı oldukları kavramların yazılı olduğu kağıtları makineye atan Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na da eleştirilerde bulundu.

“Bir başkasının kirli çamaşırlarını yıkıyorsanız, çamaşır makinesisiniz. Çamaşır Makinesi olmak zorunda değilsiniz.” diyen Maviş, altı ay sonra ülkede imza konulan kararlarla birlikte birçok şeyin değişeceğini söyledi.

“Nasıl kısa sürede herkese öğretmen diploması verecekler, bize açıklamaları gerekiyor.” diyen Maviş, söz konusu düzenlemenin içinde bilim değil, kadrolaşma, usulsüzlük, eşitsizlik, ayrımcılık, yasadışılık, hukuksuzluk, partizanlık ve yetkiyi kötüye kullanma olduğunu öne sürdü.

“100 senedir akademiye tek bir sınavla öğrenci alındı ve 18-25 yaş arasında kıstas arandı.” diyen Maviş, yaş sınırının kaldırıldığını ve herhangi bir koşul aranmadığını kaydederek, şöyle konuştu:

“Lisansınız varsa ve kamuda veya özelde belirli bir süre öğretmenlik yapmışsanız, seviye tespit sınavına girebilirsiniz deniyor. En az 2 bin kişi. Kimin için yaptık demişlerdi? Haklı beklentisi olan geçici öğretmenlerle ilgili. Onlar kaç kişi? 400 kişi.”

Komitede, Anayasa’ya uygun olarak önerilerini yaptıklarını ancak reddedildiğini dile getiren Maviş, amacın, oy avcılığı olduğunu ileri sürdü.