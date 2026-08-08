Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, bugün Erenköy Şehitliği'nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, Erenköy Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak.

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

62 yıl önce Türkiye’de yüksek öğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Karadan ve denizden ağır silahlarla başlatılan düşman saldırıları karşısında 7 Ağustos 1964 akşamı Mansura, Bozdağ, Selçuklu ile Alevkaya mevzi ve birlikleri Erenköy’e çekilmek zorunda kaldı.

8-9 Ağustos’ta düşman son darbeyi vurmak için taarruzu hızlandırdı. Ankara’ya son mesajın ulaştırılması üzerine Türk savaş uçakları, düşman hedeflerini, stratejik noktaları, hücum botlarını bombalayıp, birliklerin büyük bir bölümünü yok etti.

Savaş esnasında Cengiz Topel şehit olmuştu.

Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilmişti.

Rumların Türk uçaklarına uçaksavar ateşi açması sonucu, Cengiz Topel’in F-100 uçağı vurulmuştu. Uçağın kontrolünü kaybeden Cengiz Topel, Rum mevzilerinin üstündeyken paraşütle atlamak zorunda kalmıştı. Uçağın düşüşünü takip eden silahlı Rum çetesinin üyeleri, Cengiz Topel’i yere iner inmez yakalamıştı.

Cengiz Topel’i esir alan Rumlar, Topel’e hunharca işkence etmişti.