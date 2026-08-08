Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi, sıcakta çalışma yasağına uymayan 19 iş yerine uyarı verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 5 –15 Ağustos tarihleri arasında 12.00–16.00 saatleri arasında açık havada ve doğrudan güneş altında çalışma yapılmasını yasaklayan kararın uygulanmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından dün ve bugün gerçekleştirilen planlı denetimler ile “Alo İhbar Hattı”na ulaşan bildirimler doğrultusunda Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa bölgelerinde teftişler yapıldı.

Denetimlerde; Lefkoşa'da 7, Girne'de 5, Güzelyurt'ta 2 ve Gazimağusa'da 5 olmak üzere toplam 19 iş yerine, yasak saatlerinde açık alanda ve doğrudan güneş altında işçi çalıştırıldığı tespit edildiğinden yazılı uyarı verildi ve çalışmalar durduruldu.

Yasaya aykırı davrananlara önce yazılı uyarı veriliyor

Yasal mevzuat gereği, yasağa aykırı şekilde işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere öncelikle yazılı uyarı verilirken, aynı ihlalin tekrarlanması halinde ilgili işveren hakkında bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasında, sıcak havanın etkisini sürdürdüğü bu dönemde çalışanların sağlık ve güvenliğini riske atan uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak şunlar hatırlatıldı:

“Denetimler, kararın yürürlükte olduğu süre boyunca planlı şekilde ve Alo İhbar Hattı'na ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilerek kararlılıkla sürdürülecek; iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal eden işverenler hakkında yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edecektir.”