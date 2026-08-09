Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörlüğüne M. Ergün Olgun seçildi.

Beşparmak Düşünce Grubu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yönetim organları belirlendi.

Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği binasında yapılan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar okunarak onaylandı.

Genel kurulda M. Ergün Olgun Genel Koordinatör, Berk Özen Yazman Koordinatör, Gökhan Güler Sayman Koordinatör, Hasibe Vehbi Şahoğlu ise Dış İlişkilerden Sorumlu Koordinatör olarak seçildi. Cahit Atasoy, Pervin Gürler, Doran Abidin ve Hatice Şahin faal üye olarak görev alırken, Disiplin Kurulu’nda İsmail Bozkurt, Işın Ramadan Cemil ve Yalçın Vehit görevlendirildi. Hasan Emirali ve Salih Saner de Disiplin Kurulu üyeleri oldu.