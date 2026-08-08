Bağımsızlık Yolu, ülkede son günlerde yaşanan olayları değerlendirerek, bu olayların münferit olarak ele alınamayacağını, devletin önleyici ve koruyucu sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, genel sekreter yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, “Emeğin Gündemi” programında son dönemde ülkede yaşanan olayları değerlendirdi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel saldırılar üzerinden değerlendirilemeyeceğini, sorunun yapısal nedenlerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Kadınların kamusal alanlarda dahi kendilerini güvende hissedemediğine işaret eden Nazlı, saldırının görüntülerinin ve olayla ilgili kişisel ayrıntıların yaygın biçimde paylaşılmasını da eleştirdi.

Devlet kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Nazlı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Şiddet Önleme Merkezleri'nin kurulması gerektiğini, ayrıca “Alo 183” hattının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu da, son dönemdeki sorunların bireysel olaylar olarak değil, yapısal nedenleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Devletin yalnızca suç işlendikten sonra müdahale eden bir yapı olmaması gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, devletin temel görevinin toplumsal sorunları ortaya çıkmadan önce önlemek olduğunu işaret etti.

Rahvancıoğlu, ülkeye giriş ve çıkışların denetlenmesinin devletin sorumluluklarından biri olduğunu da kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan da, son dönemde yaşanan olayların birbirinden bağımsız olmadığını ve toplumun farklı alanlarda derinleşen bir şiddet sarmalına sürüklendiğini söyledi.

Özkızan, ülkede gerekli mekanizmaların kurulması ve kamusal sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini de dile getirerek, her alanda hukuki, idari ve ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Plansız nüfus politikalarının toplumsal sorunları derinleştirdiğini de belirten Özkızan, ülkeye kimlikle giriş uygulamasının sona erdirilmesi, online vize sisteminin hayata geçirilmesi, ülkeye giriş koşullarının sıkı biçimde denetlenmesi, yeni çalışma izinlerinin durdurulması, öğrenci statüsüyle ülkeye gelen kişilere ilişkin denetimlerin artırılması ve plansız nüfus politikalarına son verilmesi gerektiğini söyledi.