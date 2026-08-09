Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Ufuk Özdemir, uluslararası arenada gösterdiği başarılı performansın ardından İstanbul’da elde ettiği şampiyonlukla önemli bir başarıya daha imza attı.

Genç sporcumuz, Bulgaristan’ın Ruse kentinde düzenlenen Tennis Europe U14 Prista Cup turnuvasında mücadele etti. Özdemir, tekler kategorisinde son 16 turuna, partneriyle birlikte mücadele ettiği çiftler kategorisinde ise çeyrek finale yükselme başarısı göstererek önemli bir uluslararası deneyim kazandı.

Tennis Europe turnuvasının hemen ardından İstanbul’a geçen Özdemir, 3–7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen 14 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi-2 turnuvasında korta çıktı.

Erkekler 14 Yaş Tekler kategorisinde mücadele eden genç raketimiz, turnuvanın Consolation tablosunda şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi oldu.

Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Kısa süre içerisinde hem Tennis Europe’da son 16 ve çeyrek final, hem de Türkiye Serisi’nde şampiyonluk elde eden Ufuk Özdemir’i başarılı performansından dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyoruz” denildi.