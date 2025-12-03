Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Sayıştaylık tarafından hazırlanan anti-drone’larla ilgili raporun içeriğine yer verdiler.

Gazete, Sayıştaylık raporunda “yedi yıllık süre içerisinde iki vakada kritik altyapı koruma sistemlerinin drone’lar tarafından korunmasına yönelik ihale usullerinden vazgeçildiğini yazdı.

Polisin, kritik alt yapıların “drone” tehdidinden korunmasına çabalarına 2018 yılında başladığı ancak 7 yıllık süre zarfında iki durumda bu süreçlerin sekteye uğradığını, bahse konu binaların ise ortada kaldığını belirtti.

Gazete kritik alt yapıların korunması sistemlerinin, birbirinden bağımsız iki sistemin bir araya gelmesiyle ilgili olduğunu, bunlardan birinin insanız hava araçların belirlenmesi diğerinin ise sinyal kesici “jamming” olduğunu yazdı.

Gazete polisin de ayrıca basında çıkan kritik alt yapıların yeteri kadar korunmadığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptığını da belirtti.

Habere göre polis açıklamasında Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı çerçevesinde yapılan çalışmalarda, insansız hava araçlarından kaynaklı muhtemel tehditlerden korunmak amacıyla tüm gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.