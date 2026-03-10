Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Mitsotakis konuşmasında, Kıbrıs’a güçlü bir destek mesajı göndererek Avrupa’nın birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

“Birlik, kararlılık ve dayanışmanın güçlü bir mesajını gönderiyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti yalnız değildi ve asla yalnız kalmayacak” diyen Mitsotakis, gelişmeler karşısında müttefiklerin hızla harekete geçtiğini belirtti.

“Diğer ortaklarımız da derhal bilgilendirildi ve özellikle dostumuz Fransa hızlı şekilde harekete geçti. Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs arasındaki stratejik ilişki pratikte sınanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Mitsotakis, Avrupa’nın küresel gelişmelerde sorumluluk üstlenen bir güç olmaya devam ettiğini belirterek, Avrupa topraklarının dokunulmaz olduğunu vurguladı.

“Avrupa, küresel gelişmeleri birlikte şekillendirebilen sorumlu bir güç olmaya devam etmektedir. Avrupa topraklarının her karış toprağı dokunulmazdır” diyen Mitsotakis, amaçlarının yalnızca savunma olduğunu söyledi.

“Amacımız yalnızca savunma amaçlı bir koruma kalkanı oluşturmaktır ve herhangi bir savaş müdahalesinden uzaktır. Avrupa topraklarının herhangi bir bölümünün en küçük bir riske maruz kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Yunanistan’ın yeni edindiği “Kimon” fırkateyninin ilk görev yerinin Kıbrıs (Güney) olduğunu belirten Miçotakis “Rehavete yer yok. Bu tür çatışmalara sıklıkla nüfusların yer değiştirmesi eşlik eder. Lübnan’a daha da çok dikkat etmeliyiz.” dedi.

Konuşmasının sonunda Kıbrıs’a dayanışma mesajı veren Mitsotakis, “Kardeşlerim, burada tüm Yunan kadınları ve erkekleriyle birlikte bulunuyorum. Yalnız olsak bile yanınızda olurduk. Ancak yalnız değiliz. Yunanistan ve Avrupa, Kıbrıs’a somut dayanışma göstermeye devam edecektir” dedi.

Miçotakis, Hristodulidis’e hitaben “Tek başınıza değilsiniz. Çoğuz. Yunanistan ve Fransa, Kıbrıs’a fiili desteğini her zaman ifade edecek” dedi.

Öte yandan Miçotakis, ortak basın toplantısından sonra Hristodulidis ile birlikte helikopter ile Yunanistan’a ait “Kimon” savaş gemisini ziyaret etti.

Söz konusu gemi Limasol limanında bulunuyor.