Fileleftheros gazetesi, Metsola’nın, AP’daki siyasi grupların temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte Rum Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve siyasi parti temsilcileriyle görüştüğünü kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Metsola ile görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın her daim AP’ın yanında olduğunu ve demokrasinin, parlamentonun ve Avrupa çerçevesinin korunması gerektiğini söyledi.

Dimitriu, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na iyi hazırlandıklarını ve küçük ya da büyük tüm tahriklerle dayanışma içerisinde mücadele edebileceklerini ifade etti.

Gazete, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Dimitriu ile Metsola’nın heyetleriyle birlikte “Avrupa Birliği'nin temel değerlerini Avrupa'da ve dünyada savunmak” adlı etkinliğe katıldıklarını ve etkinlikte konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevi için üst düzey sorumluluk bilinciyle hazırlandığını ve bu süreçte her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Dimitriu barışın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin sürekli baskı gördüğünü kaydederken, Ukrayna’daki Rus işgalini kınadı ve Gazze’deki insani krizden, hibrit tehditlerden ve mülteci sorunundan bahsetti.

Gazete, Metsola’nın ise konuşmasında, AP’ın yerel ulusal meclislerle olan temaslarının önemine işaret ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na tam destek vereceklerini söylediğini yazdı.

Haberde, AP siyasi grup temsilcilerinin de “Avrupa Demokrasi Kalkanı”nın ileri götürülmesini vurguladıkları ve Türkiye’ye özel atıfta bulunarak, alacağı AB ödeneklerinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle bağlantılı olması gerektiğini kaydettikleri belirtildi.

-Hristodulidis ile Metsola öğrencilerle görüştü

Gazete, bir diğer haberinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile AP Başkanı Roberta Metsola’nın, “2025 Avrupa’sında Noel” adlı etkinlikte Avrupa Birliği ülkeleri ile Güney Kıbrıs’tan öğrencilerle bir araya geldiğini yazdı.

Öğrencilerin bu etkinlikte, gelecekteki çalışma hayatı, AB karar alma mekanizmalarındaki temsiliyet ve diğer kritik konularla ilgili düşüncelerini dile getirme fırsatı bulduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis ile Metsola’nın da mülteci sorunu ile bu konuda yapılan çalışmalardan ve yaşanan gelişmelerden bahsettiklerini belirtti.