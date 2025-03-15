Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, dün saat 18.00 sularında, kreşe önünde park halindeki araba içerisinde baygın halde bulunan bebek Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorlar, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından başlatılan tahkikatta, kreş yakınlarında çalışan annenin, erkek bebeği dün sabah kreş önüne park ettiği araçtan indirip, bırakmadan işe gittiği ve iş sonrasında saat 18.00 sularında aracına döndüğünde 9 aylık bebeği araç içerisinde baygın halde bulduğu saptandı.

Bulguların, araç içerisinde unutulan bebeğin, hava sıcaklığının yüksek olduğu dün saatlerce arabada kapalı ve havasız kaldığı için öldüğünü gösterdiği ancak bebeğin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında açıklanacağı belirtildi.