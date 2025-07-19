Yunanistan'ın Teselya Bölgesi’nin Trikala ilinin kırsal bir köyünde skandal bir olay yaşandı. 92 yaşındaki kadının oğlunun tecavüzüne uğradı. Zanlı tutuklandı.

92 yaşındaki kadının yaşadıklarını kızına anlatmasının ardından ortaya çıkan skandal polise taşındı.

polise giden kadın annesinin ağabeyi tarafından tecavüze ve cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan 67 yaşındaki adam tutuklanıp cezaevine gönderildi.

trikala ola.gr'nin haberine göre 67 yaşındaki adam suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken cinsel istismara uğrayan yaşlı kadının Larissa Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.