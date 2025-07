İtalya'nın Sardinya Adası'nda yaşayan Melis ailesi, "Live to 100: Secrets of the Blue Zones" adlı belgeselde örnek vaka olarak ele alındı. Belgeselde, ailenin yaşadığı bölgenin "Mavi Bölge" (Blue Zone) olarak tanımlandığı, yani dünyada insan ömrünün ortalamanın çok üzerinde olduğu ender bölgelerden biri olduğu vurgulandı.

HER GÜN AYNI ÖĞÜNÜ YEDİLER

Uzman Dan Büttner, Melis ailesinin günlük beslenme düzenine dikkat çekerek, "Hayatları boyunca her gün benzer öğünleri yediler. Ekşi mayalı ekmek ve üç çeşit fasulye içeren sebzeli yemekler, temel besin kaynaklarıydı" dedi.

Beslenme uzmanı Samantha Cassetti'ye göre ailenin günlük olarak tükettiği üç ana baklagil; pinto fasulyesi, beyaz fasulye ve nohut. Bu baklagillerin yüksek lif, bitkisel protein ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendiği ve vücudun yaşlanma hızının yavaşladığı belirtiliyor.

YEDİKLERİ UZUN ÖMRÜN ANAHTARI MI?

Uzmanlara göre yüksek oranda baklagil ve bitkisel gıda tüketmek; bağırsak florasını destekliyor, kan basıncını ve kolesterolü dengeliyor, vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve sindirim sistemini düzenliyor. Tüm bu etkiler de sağlıklı yaşlanma ve uzun ömürle doğrudan bağlantılı.

2015'ten itibaren aile üyeleri birer birer hayatını kaybetse de Melis ailesi uzun ömür konusunda halen dünya çapında örnek alınan bir topluluk. Bilim insanları ise Sardinya'daki yaşam tarzını ve beslenme düzenini inceleyerek, uzun yaşamın sadece şans ya da genetikle değil, alışkanlıklarla da bağlantılı olabileceğini vurguluyor.