Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi bünyesindeki İkinci Bahar Yaşam Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla, kulüp üyesi bin 929 anne ile yaşlı bakım evinde kalan 65 anneye çiçek dağıttı.

Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri, Park Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan çiçekleri annelere takdim etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Amiri Simge Okburan, yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Okburan, “Toplumun her kesimine ulaşmayı, özellikle dezavantajlı grupları desteklemeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet verdiğimiz İkinci Bahar Yaşam Kulübü, sosyal desteğin önemli bir alanını oluşturuyor. Üyelerimizle kurduğumuz sevgi ve güven bağı en büyük motivasyonumuz” dedi.