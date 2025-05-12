Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü vesilesiyle annesi Canev Rüstem Tatar ve anneannesi Vildan Müftüzade’nin mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyaretinde annesi ve anneannesinin mezarlarına çiçek koydu ve dua etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü vesilesiyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gazisi Alaattin Turan’ın eşi Fatma Turan ve Şehit Osman Halil’in eşi Aliye Nilden’i ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Anneler Günü nedeniyle şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelmek istediğini söyledi. Şehit ve gazilerin verdiği mücadeleler sonucu Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne, bağımsızlığına ve devletine kavuştuğunu belirten Tatar, “Onları ne unuturuz, ne de unuttururuz.” dedi.