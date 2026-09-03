Gazimağusa’da DAÜ Hastane Yolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kamyonet, kanalizasyon havuzunun üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Ali Can Çilin yönetimindeki kamyonet, aşırı sürat nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Kontrolden çıkan araç, önce DAÜ’ye ait uyarı levhalarını ezip geçti, ardından arıtma tesislerine giden kanalizasyon havuzlarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet, kanalizasyon havuzunun üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü Ali Can Çilin’in yara almadan kurtulduğu belirtildi.