Son 5 sezonun şampiyonu Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü’nde 2025– 2026 sezonuna yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik Direktör Hasan Topaloğlu’nu takımın başına getirdikten sonra yeni bir kadro yapılanmasına giden, bazı oyuncularıyla yollarını ayıran Mağusa Türk Gücü’nde, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta ciddi payı olan yabancı golcü futbolcu Andy Okpe ile yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

Geçtiğimiz sezonun 2. devresinde Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan ve 15 maçta 17 golle çok ciddi bir istatistiğe imza atan 24 yaşındaki Nijeryalı Andy Okpe yeni sezonda da gollerini Mağusa Türk Gücü için atacak.