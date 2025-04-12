Politis “Anastasiadis Özel Jetle Uçuşlar Konusunda Ne Diyor… Mektupla Politis’i Hukuki Önlem Almakla Uyarıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Anastasiadis’in ilgili mektubu, başkanlık döneminde kullandığı, özel jetlerin sahiplerinin, ifade vermek üzere Yolsuzlukla Mücadele İdaresi’ne çağrıldığına ilişkin dünkü haberi üzerine gönderdiğini yazdı.

Gazeteye göre, mektubunda dünkü haberi “kabul edilemez, karalayıcı, etik olmayan ve kötü niyetli” olarak niteleyen Anastasiadis Politis’i, Yolsuzlukla Mücadele İdaresi’nin Makarios Drusiotis tarafından kaleme alınan “Mafya Devlet” kitabıyla ilgili devam etmekte olan soruşturmasıyla ilgilendiği gerekçesiyle eleştirdi.

Anastasiadis’in son dönemde bazıları Televizyonda olmak üzere koyuyla ilgili en az 6 röportaj verdiğine işaret eden gazete, hem dünkü haberini hem de Anastasiadis’in mektubunu tam boyda yayınlayarak kararı okura bıraktı.