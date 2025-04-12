Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından “Egemenlik haklarımızı kimse sorgulayamaz. Elimizdeki imkanları bu haklarımızı korumak için kullanacağız.” dedi.

Alithia, “Kablo Konusunda İskoç Duşu… Türk Tehdidinden Sonra Projenin Devamında Yeniden Belirsizlik” başlıklı haberinde, GSI projesinin yüklenicisi ADMİE’nin, Yunan hükümetinin jeopolitik riskler gerekçesiyle durdurduğu çalışmaların yeniden başlatılması maksadıyla 5 Nisan’da yaptığı Navtex ilan edilmesi talebinin Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından düne kadar onaylanmadığını yazdı.

Habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı uyarının hemen ardından (önceki gün) Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis “Projenin ilerleyeceğini, meselenin projenin sene başından beri dondurulmuş olmasıyla ilgili olduğunu” savundu ancak projenin yeniden başlama tarihiyle ilgili somut bir şey söylemedi. Yerapetridis “Birçok teknik detayın belirleyeceği uygun zamanda” dedi.

Yunan basınını kaynak göstererek, araştırma gemilerinin Mart sonundan itibaren Kaşot ve Kerpe’in güneydoğusuna gitmesini engellemediğini yazan gazete, “Aksine edinilen bilgiler, Atina’nın, -projenin devamına dair teyit alınan- Tel Aviv ve Paris’le temasları dahil bütün düzeylerde artan hareketlilikten söz ediyor.” ifadesine yer verdi.

Ankara’nın, rızası olmadan hiçbir kablonun geçemeyeceğini açıklamasının GSI sürecinde “İskoç duşu etkisi” (kaynar suyla başlayıp dondurucu ısıda suyla tamamlanan duş) yarattığı ancak Yunan hükümetinin temkinli davranarak bir gerilim tuzağına düşmediği belirtilen haberde, “Ancak mevcut jeopolitik riskin yeniden yönetilmesi gerekecek. O zamana kadar Karokia-Köfünye kablosu kısa devrede kalır” denildi.

Gazeteye göre, Yunan basını, önümüzdeki günlerde Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle’ün Girit-İraklio’da boy göstereceğine, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun Yunanistan’ı ziyaret etmesinin ve Fransız Lexans kablo şirketinin de iştirak ettiği GSI bağlantısıyla ilgili görüş belirtmesinin beklendiğine işaret etti.

Aynı gazete “Başkan Hristodulidis Yunan Hükümeti ve Başbakanı Hakkında: Karar Aldığında Açıklayacak” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile elektrik bağlantısı konusunu görüştüğünü ve gazetecilere “Yunan hükümeti somut bir karar aldığında, açıklayacak.” dediğini yazdı.

Habere göre, Stelios vakfının iki toplumlu projelere verdiği ödül töreninin ardından gazetecilerin sorularına muhatap olan Hristodulidis, Türkiye’nin tepkilerinin sorulmasına karşılık “AB’nin ortak fayda projesine yönelik bu tür açıklamaların AB’de yoğun hoşnutsuzluk yarattığını söyleyebilirim. Bu tür yaklaşım ya da tutumlar AB tarafından da izlenir ve elbette olumsuzdur.” dedi.

“GSI bahanesiyle gerilimin tırmanması, örneğin sıcak temas olması” ihtimaliyle ilgili bir soruya karşılık Hristodulidis, “Elbette bizim tarafımızdan durumu tırmandıracak herhangi bir eylem olmaz. Ancak aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını kimse sorgulayamaz. Elimizdeki imkanları, Kıbrıs’ın bu haklarını korumak için, MEB’imizde de görüldüğü gibi, kullanacağız.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, AB’nin Türkiye’nin tavrına tepkisi olup olmayacağı sorusuna da, "Avrupa Komisyonu’nun bu konuda Türkiye ile en üst düzeyde temas halinde olduğu” cevabını verdi.

Politis “Elektrik Bağlantısına El Freni” başlığıyla aktardığı haberinde, Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesinin “Siyasi bulmacaya” dönüştüğüne dikkat çekti.

Haravgi ise, “Miçotakis-Hristodulidis Elektrik Bağlantısı Görüşmesi… Somut Kararlar Olduğunda Yunanistan Gerekli Açıklamaları Yapacak” başlığını kullandı.